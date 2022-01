Das Tabakproduktegesetz ist kein Ruhmesblatt für die eidgenössischen Räte. Sie brauchten zwei Anläufe und mehr als fünf Jahre, um das Gesetz fertig zu beraten.



Bürgerliche Parteien und die vom Gewerbeverband angeführte Tabaklobby wehrten sich dabei insbesondere gegen Werbeeinschränkungen. Sie argumentierten, dadurch würde die Gewerbefreiheit verletzt und man gefährde Arbeitsplätze in der Schweiz. Schliesslich setzten sie sich in vielen Punkten durch. So wird die Werbung für Tabakprodukte und E-Zigaretten zwar etwa auf Plakatwänden, im Kino und an Festivals mit internationalem Charakter verboten, und auch Gratismuster von Tabakprodukten dürfen nicht mehr verteilt werden. Ausgerechnet im von Jugendlichen am meisten genutzten Medium, dem Internet, ist aber Werbung weiterhin erlaubt, ebenso in Läden und Kiosken.



Die Initiantinnen und Initianten des Volksbegehrens bezeichnen das Tabakproduktegesetz denn auch als «Alibiübung».