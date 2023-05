Verschiedene Studien, verschiedene Resultate

Die exakte Reihenfolge herauszufinden, in der verschiedene Sorgen stehen, ist gar nicht so einfach. Das zeigt der Vergleich der Studien von GFS Bern und Leewas.

Bei Leewas wurden etwa die Gesundheitskosten im August 2022 als drängendstes Problem überhaupt eingestuft. Im Sorgenbarometer von GFS Bern landeten sie nur auf Rang 6. Die Ursache dafür ist nicht ganz klar. Möglicherweise liegt es an den unterschiedlichen Settings.

Während bei Leewas rund 26’000 Personen über ein Online-Formular befragt werden, stützt sich GFS Bern auf ein kleineres Sample von rund 1800 Personen, die teils Face to Face und teils via Internet ihre Meinung kundtun. Beide Institute gewichten die Antworten nach Geschlecht, Alter und weiteren Merkmalen, wobei jeweils eine eigene Methodik zum Zug kommt.

Eine weitere Besonderheit liegt darin, wie die Antworten kategorisiert sind. So stand im letztjährigen Sorgenbarometer von GFS Bern etwa der breit gefasste Themenkomplex «Umweltschutz / Klimawandel / Umweltkatastrophen» an der Spitze. Diesen Sammelbegriff gibt es in der Leewas-Umfrage so gar nicht. Hier sind «Klimawandel» und «Umweltschutz» separate Kategorien. In der Rangliste erscheinen sie weiter hinten auf den Plätzen 3 und 7.

Welche Variante die richtige ist, lässt sich objektiv nicht beurteilen. Taucht ein neues Problem wie die Corona-Pandemie auf, so gibt es gute Gründe, eine neue Kategorie zu bilden. Allzu oft sollte eine Umfrage die Anzahl der Kategorien und deren Formulierung aber nicht verändern, denn das erschwert Auswertungen über die Zeit.