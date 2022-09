Was wollen die Initianten ändern und warum?

Lanciert hat die Initiative der Verein Sentience Politics (kurz: Sentience). Er kritisiert, dass das geltende Tierschutzgesetz nicht ausreiche Tierhaltung Wie gut geht es unseren Tieren wirklich? , um drastische Einschnitte in das Wohlbefinden und die Würde der Tiere zu verhindern. Das zeigten die heutigen Zustände.



Allein im letzten Jahr seien 80 Millionen Tiere zur Fleischgewinnung gemästet und getötet worden, sagen die Initianten. Und weil immer weniger Landwirtschaftsbetriebe immer mehr Tiere halten, wirke sich das negativ auf das Tierwohl aus. Ein Grossteil der Tiere fristeten ihr kurzes Leben in grossen, fabrikähnlichen Mastbetrieben. Die Initiative fordert deshalb das Ende der industriellen Tierproduktion in der Schweiz.



Das nütze nicht nur den Tieren, sondern auch den Landwirten. Sentience ist überzeugt, dass die Initiative den Weg hin zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft weise. Bereits jetzt bewiesen die meisten Schweizer Betriebe tagtäglich, dass eine ressourcenschonende und tierfreundliche Produktion eigentlich möglich sei.



Mehr Auslauf für alle – das ist die wichtigste Forderung der Initiative. Heute verbringen 92 Prozent aller Masthühner ihr Leben in Hallen, zusammen mit 27’000 anderen Hühnern, ohne jemals den Himmel zu sehen Tierhaltung Den Himmel sehen die «Optigal»-Hühner der Migros nie , sagen die Initianten.



Künftig sollen alle Hühner in Gruppen von höchstens 2000 Hühnern leben und Zugang ins Freie erhalten. Dafür müssten, laut dem Bundesrat, etwa 900 Betriebe mit Geflügelmast ausbauen.



Aber auch Landwirte mit Schweinen, Kühen oder Rindern müssten die Zahl ihrer Tiere verkleinern und ihnen mehr Auslauf ermöglichen. Bei den Schweinen habe heute nur die Hälfte Zugang ins Freie, und sie lebten oft in Gruppen von 1500 Schweinen zu zehnt auf der Fläche eines Parkfelds. Auch Rinder würden heute in zu grossen Gruppen mit zu wenig Auslauf gehalten.



Gemäss dem Bundesrat wären 3000 Betriebe von den neuen Höchstbeständen betroffen. Das sind fünf Prozent aller Betriebe, die Tierprodukte produzieren. Und ungefähr 17’000 Bauernbetriebe würden heute nicht erfüllen, was die Initiative beim Freilauf verlangt. Sie müssten umgebaut werden – dafür haben sie 25 Jahre Zeit.



Hauptziel der Initiative: den Tierbestand in der Schweiz deutlich zu senken. Das Fleisch würde teurer werden, der Konsum abnehmen. Und um zu verhindern, dass Konsumenten auf billigere Produkte aus dem Ausland ausweichen, haben die Initianten eine Importklausel in den Initiativtext geschrieben. Diese verlangt die strengen Vorgaben auch für importierte Produkte. Offen ist, wie das umgesetzt würde.



Schmerzhaft wären die Folgen der Initiative für die Hauptprofiteure des heutigen Systems: Futtermittelfabrikanten und -händler sowie Grossverteiler wie Micarna und Bell mit ihren Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben.