Die Situation unterscheidet sich jedoch stark je nach Ort und Region. Durchschnittszahlen sind wenig aussagekräftig. Auf dem Land und in Kantonen wie Jura oder dem Tessin gibt es viele freie Wohnungen. Entsprechend sind die Preise vergleichsweise tief. Auch in vielen Agglomerationsgemeinden des Mittellandes wurde in den letzten Jahren mehr gebaut, als die Nachfrage hergibt. In Städten hingegen ist freier Wohnraum äusserst knapp und die Wohnungspreise sind hoch Immobilienmarkt Das läuft auf dem Wohnungsmarkt schief . In manchen Gemeinden in der Region Biel steht jede zehnte Wohnung leer, in der Stadt Zürich nur gut eine von tausend.