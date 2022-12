Die Realität war nicht weniger dramatisch: Nachdem man die Pandemie Anfang Jahr gebodigt hatte, marschierte Russland am 24. Februar in die Ukraine ein. Viele Schweizerinnen und Schweizer öffneten ihre Türen und boten den Geflüchteten Unterschlupf. Bald schon zogen die Preise an. Für den Liter Milch zahlte man plötzlich fast zwei Franken und für die Autoversicherung locker ein Zwanzigernötli mehr. Im Herbst heizte man den Backofen nicht mehr vor und fror im Büro an die Finger.