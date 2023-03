Wie gut kann sich die Schweiz selbst versorgen, wenn der Welthandel plötzlich ins Wanken gerät? Wie stark ist das Land von Importen abhängig? Seit der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg sind solche Fragen vielen wieder ins Bewusstsein gerückt. Und das will politisch bewirtschaftet werden. Esther Friedli und Marcel Dettling, die beide für die SVP im Nationalrat sitzen, kündigten letzten Sommer eine «Bauerninitiative» an. Ziel: Der Selbstversorgungsgrad soll steigen. Das Rezept: weniger Biodiversitätswiesen, mehr Flächen für Ackerbau Melioration vs. Artenvielfalt Die ewige Zweite . Marcel Dettling formuliert es so: «Statt Sommervögeli zu zählen, sollen Bauern machen, wozu sie da sind: Nahrungsmittel produzieren.»