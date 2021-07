Beobachter: Barbara Gysi, wir stellen eine Diskrepanz fest: Im Volk haben die Anliegen der Pflegenden viel Rückhalt, aber die Politik schiebt das Dossier seit Jahren vor sich her. Warum?

Barbara Gysi: Die Politik hat manchmal Mühe, zu verstehen, wie bedeutend die Rolle der Pflege im Gesundheitswesen ist. Dass man nicht bereit ist, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist für die Pflegenden ein Schlag ins Gesicht. Dennoch läuft aber auch einiges: Der indirekte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative wurde in beiden Kammern verabschiedet. Er ist vor allem eine Ausbildungsoffensive, in die eine Milliarde Franken gesteckt werden soll, sowie eine Aufwertung des Berufs mit eigenverantwortlicher Abrechnungsmöglichkeit. Dass mehr Geld in die Ausbildung von Pflegepersonal fliesst, ist begrüssenswert. Wichtig ist aber, dass wir Leute nicht nur ausbilden, sondern sie auch zu fairen Bedingungen anstellen. Es braucht bessere Löhne und mehr Personal, sonst wird die Pflegekrise immer grösser.