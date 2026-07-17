Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von zwei tollen Preisen: das Buch «Schönste Schweiz!» oder ein Beobachter-Halbjahresabo*. Mitmachen lohnt sich!



*Gewinnerinnen oder Gewinner mit einem bereits aktiven Beobachter-Abo können den Code an eine Drittperson weitergeben. Eine Anrechnung auf ein bestehendes Abonnement ist ausgeschlossen.