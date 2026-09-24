Seit dieser Recherche schaue ich auf steigende Krankenkassenprämien mit anderen Augen. Mir wurde klar: Die stetig steigenden Gesundheitskosten fallen nicht einfach vom Himmel. Sie sind allzu oft das direkte Resultat von Intransparenz und falschen Anreizen im System. Wenn mir Betroffene solche Tricksereien schildern, sehe ich es als meine journalistische Pflicht an, sie öffentlich zu machen.