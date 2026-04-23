Schluss mit Geheimverhandlungen! Beobachter übergibt die Prämien-Petition
Der Beobachter hat dem Parlament die Prämien-Petition mit fast 50’000 Unterschriften übergeben. Die Kernforderung: Wer die Milliarden zahlt, muss am Verhandlungstisch endlich ein Mitspracherecht erhalten.
Jedes Jahr im Herbst öffnen wir einen Brief unserer Krankenkasse. Darin steht, um wie viel die Prämien dieses Jahr steigen. Wir seufzen, zahlen und hoffen auf Besserung. Die Entscheidungen dahinter werden aber über unsere Köpfe hinweg gefällt.
Preisverhandlungen hinter verschlossener Tür
Wenn im Gesundheitswesen Preise und Tarife verhandelt werden, bleiben die Türen fest verschlossen. Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzte sowie die Spitäler – die sogenannten Tarifpartner – machen die Deals unter sich aus. Das ist weder fair noch demokratisch. Deshalb hat der Beobachter eine Petition gestartet. Und damit einen Nerv getroffen. 48’785 Menschen haben unterschrieben. Sie setzen damit ein eindrückliches Zeichen für mehr Mitbestimmung. Wir haben diese geballte Forderung nun vor dem Bundeshaus an das Parlament übergeben.
Beobachter-Chefredaktor Dominique Strebel zeigte sich bei der Übergabe begeistert: «Ein riesengrosses Dankeschön gilt all unseren engagierten Leserinnen und Lesern, die unterschrieben haben. Wir vom Beobachter werden alles daransetzen, dass unsere Forderung Gehör findet.»
Wer zahlt, muss mitbestimmen können
Die Frustration bei Ihnen ist nämlich gross. Das spüren wir täglich anhand der vielen Reaktionen. Beobachter-Leserin Valerie von Arx bringt es in ihrem Kommentar treffend auf den Punkt: «Notwendige Gesundheitskosten sollten nicht renditeorientiert, sondern einzig kostendeckend sein dürfen! Gesundheit ist kein Renditeobjekt.»
Genau hier setzen wir den Hebel an. Wir verlangen eine verbindliche Anpassung des Krankenversicherungsgesetzes. Wer zahlt, muss mitbestimmen können. Eine offizielle Vertretung der Prämienzahlenden gehört bei den Preisverhandlungen in Zukunft zwingend mit an den Tisch.
Der Beobachter-Prämienticker
Der Prämienticker schaut Lobbyisten und Profiteuren des Gesundheitswesens auf die Finger, deckt Missstände auf und sammelt Erfahrungen von Patienten, die unnötige Ausgaben vermeiden konnten.
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