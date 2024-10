Warum das wichtig ist: Immer mehr Patienten in der Schweiz konsultieren direkt eine Notfallabteilung. Auch bei wenig akuten Beschwerden. Das schlägt sich in den Gesundheitskosten nieder. 2022 lagen die Kosten für Notfallkonsultationen auf einem Rekordhoch, wie die neue Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) zeigt. Knapp ein Viertel der Patientinnen und Patienten suchte den Notfall mehrmals pro Jahr auf. Am meisten beanspruchten Eltern mit Kleinkindern die Notfallabteilungen. Und in der Tendenz werden sie in der Westschweiz und im Tessin häufiger aufgesucht als in der Deutschschweiz.