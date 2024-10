Warum das wichtig ist: Eine überwiegende Mehrheit der Richterinnen und Richter sieht die Wahrnehmung ihrer Unabhängigkeit in der Öffentlichkeit als gefährdet an. Denn die meisten kamen zu ihrem Job, weil sie von einer Partei empfohlen wurden und dafür jährlich einen Beitrag an die Partei zahlen – meist bis zu 10’000 Franken, in einzelnen Fällen gar mehr. In ihrer subjektiven Wahrnehmung beeinflussen diese Zahlungen ihre richterliche Unabhängigkeit nicht. Trotzdem würden sich die meisten um ihre Wiederwahl sorgen, wenn sie die Abgabe nicht zahlen würden. Und immerhin 40 Prozent gaben an, bei einem Entscheid von politischer Brisanz und öffentlichem Interesse kurz vor einer Wiederwahl ihre Unabhängigkeit in Bedrängnis zu sehen.