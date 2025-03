Wo einmal eine weisse Schneedecke lag, erstreckt sich heute graues Geröll. Die Gletscherschmelze nimmt seit ein paar Jahren ein historisches Ausmass an. In den letzten Jahren haben die Gletscher in den Alpen massiv an Masse eingebüsst. Die Schweizer Gletscher haben Daten des Schweizer Gletschermessnetzes Glamos zufolge zwischen 2000 und 2024 rund 38 Prozent an Volumen verloren.