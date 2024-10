Das sagt der Beobachter: Die Passage aus dem Basler Urteil hatte damals grosse Empörung ausgelöst – zu Recht. Die Klärung ist richtig und wichtig. Zusammen mit dem revidierten Sexualstrafrecht wird 2024 als ein wichtiges Jahr in Sachen Opferschutz in die Geschichte eingehen. Mehr über das revidierte Sexualstrafrecht erfahren Sie in unserem Erklärartikel. Etwa, was «Nein heisst Nein» bedeutet und was «Nein heisst nein plus» heisst.