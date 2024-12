Das Zitat der Woche

Da wären wir also. Nach monatelangem Hin-und-her-Debattieren hat der Nationalrat am Donnerstag ein Budget fürs nächste Jahr beschlossen. Wir erinnern uns: Weil in den kommenden Jahren ein milliardengrosses Loch droht, muss der Bund sparen. Beziehungsweise: will sparen. Denn über die andere Seite der Medaille – Steuererhöhungen – wurde kaum ernsthaft geredet. Auf linker Seite ist man empört über die Prioritäten der bürgerlichen Ratsmehrheit. Während es etwa in der Entwicklungshilfe und bei der Migration massive Einschnitte geben soll, bekommen die Bauern gleich viel und die Armee sogar sogar mehr.