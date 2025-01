Darum gehts: An der diesjährigen Ausgabe des WEF forderten rund 370 Millionäre und Milliardäre per offenen Brief eine höhere Besteuerung von Superreichen – also auch von ihnen selbst. Im Brief, der online einsehbar ist, heisst es, grob aus dem Englischen übersetzt, unter anderem: «Das Phänomen des geballten und extremen Reichtums untergräbt alles, was uns lieb und teuer ist.» Übermässiger Reichtum sei eine «Bedrohung für die Demokratie».