PFAS stecken in allerlei Alltagsobjekten. Zum Beispiel in Outdoorjacken, Kontaktlinsen, Pizzaschachteln. Sie gelangen über die Nahrung in unsere Blutbahn und verseuchen ganze Landstriche. Die EU will PFAS darum verbieten. Und kassiert dafür heftigen Gegenwind aus der Schweiz, wie die Recherche meiner Kollegin Tina Berg zeigt. Bekannt ist das bislang höchstens in Fachkreisen, denn die Tricks der Lobbyisten sind wie die PFAS in meiner Regenjacke: im Alltag unsichtbar. Aber mit unabsehbaren Folgen für die Umwelt.