Mussten Sie in Ihrer Schulzeit nicht auch einmal einen Aufsatz schreiben, in dem es um die Grenzen der Technik ging? «Können Maschinen die Menschen ersetzen?», so lautete bei mir die Aufgabenstellung, ich erinnere mich vage. Vage, weil ewig her. Damals, in den 1970ern, waren gerade Menschen in Raketen zum Sternenhimmel aufgebrochen und hatten es immerhin bis zum Mond geschafft. Klobige Geräte, sogenannte Computer, kamen auf den Markt. Bilder von staksigen Robotern flimmerten am TV; der erste von ihnen hiess nicht umsonst Shakey, der Zittrige. Als einer von wenigen in meiner Klasse widersetzte ich mich der damaligen Technikgläubigkeit und schrieb etwas Altkluges ins Aufsatzheft, so im Sinn von: Die Menschlichkeit wird der Technik immer überlegen sein.