Was, wenn ich die Rechnung nicht stemmen kann?

Wer merkt, dass er oder sie die Serafe-Gebühren nicht bezahlen kann, soll schnellstmöglich Kontakt mit der Serafe aufnehmen. Man biete in Ausnahmefällen die Möglichkeit von Ratenzahlungen an, sagt Erich Heynen, Mediensprecher der Serafe. Das aber in erster Linie bei grösseren Beträgen. Ausserdem haben alle die Möglichkeit, Rechnungen quartalsweise statt einmal im Jahr zu bezahlen.