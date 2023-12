Ich bin zwar kein Mediziner. Aber wie die Assistenzärztinnen in unserer Recherche gehöre ich zu einer Generation, die nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeiten will. Sagt Yvonne Gilli, Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Und macht Vorschläge, wie sich der Stress in den Spitälern reduzieren liesse.