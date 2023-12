Das sagt der Beobachter dazu: Natürlich kann die Schweiz nicht im Alleingang das Ergebnis eines Klimagipfels bestimmen. Ihr Reichtum, ihre wirtschaftliche Vernetzung und ihre diplomatische Tradition machen sie aber zu einer gewichtigen Stimme. Gerade darum ist die Intransparenz des Bundes in Sachen Bankerdelegation so schädlich. So was zementiert im Inland und Ausland das Bild der «Gschäftlimacher»-Nation, die im Zweifel alles dem Profit unterordnet.