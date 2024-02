Das sagt der Beobachter: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Glarner will es an das Obergericht des Kantons Aargau weiterziehen. Darum ist das letzte Wort in diesem Fall noch nicht gesprochen. So oder so ist aber klar: Der SVP-Politiker polarisiert. Davon erzählt die Reportage von Lea Oetiker.