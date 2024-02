Das sagt der Beobachter: Der Verdacht steht im Raum, dass der Verband Swiss Cigarette und die Tabakmultis Japan Tobacco International und British American Tobacco indirekt am Gesetzesentwurf mitgearbeitet haben. In diesem finden sich nämlich Formulierungen, die praktisch identisch mit denjenigen in dem Papier sind, das die Tabakkonzerne im Vernehmlassungsverfahren eingereicht hatten.