Felix Huber weinte hemmungslos. Es war ein Tag im Jahr 2021. Der Tag, an dem ihm eine Pflegefachfrau in der stationären Entzugsklinik Forel in Ellikon an der Thur ZH seine letzte Oxycodon-Tablette überreichte. «Es fühlte sich an, als wäre ein Familienmitglied gestorben. Die Pille war rund drei Jahre lang eng mit mir verbunden. Ich musste Abschied nehmen», erzählt Huber zwei Jahre später.



Er sitzt an einem Tisch in der Forel-Tagesklinik in Zürich und erinnert sich an den Beginn seiner Sucht: eine Rückenoperation im Jahr 2018 – zwei weitere sollten folgen.