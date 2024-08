Mpox-Virus: Die Schweiz hortet Impfstoff, den Afrika bräuchte

Darum gehts: 2022 breitete sich die Viruserkrankung Mpox (ehemals Affenpocken) weltweit aus, auch in der Schweiz kam es zu 551 Ansteckungen. Vor einer Woche wurde in mehreren afrikanischen Ländern die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert ihre Mitgliedsländer dazu auf, Impfstoffvorräte an die betroffenen Regionen zu verteilen. Doch die Schweiz winkt ab.