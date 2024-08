Die Sommerferien sind durch; in Bern wird wieder eifrig politisiert. So gibt es derzeit Knatsch, wie der Ausbau der Armee finanziert werden soll. Und der Abstimmungskampf hat begonnen. Um die 13. AHV-Rente zu finanzieren, will der Bundesrat nun die Mehrwertsteuer erhöhen. Und am 22. September stehen die Abstimmungen über die Biodiversitätsinitiative und die Reform der beruflichen Vorsorge an. Diese Woche hat der Bundesrat empfohlen, die Initiative abzulehnen. Und erste Umfragen deuten derzeit bei beiden Vorlagen auf ein «Ja» – allerdings nur knapp. Wir bleiben für Sie dran.