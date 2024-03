Existenzminimum: Ständerat will Schuldnern helfen

Darum gehts: Der Ständerat will das betreibungsrechtliche Existenzminimum erweitern. Neu sollen auch die Ausgaben für Steuern dazugerechnet werden. Wenn der Nationalrat dem Vorstoss ebenfalls zustimmt, muss der Bundesrat eine entsprechende Vorlage ausarbeiten. Die Änderung soll verschuldeten Personen helfen. Sie häufen heute oft ohne Absicht neue Steuerschulden an – und geraten dadurch in eine Schuldenspirale.