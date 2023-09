Der Bundesrat allerdings will die Mieten nicht vom Referenzzinssatz entkoppeln – auch nicht vorübergehend. Er schreibt in seiner Antwort auf die Motion: «Nachdem der Referenzzinssatz in den vergangenen 15 Jahren stets gesunken ist, scheint es dem Bundesrat nicht angezeigt, aufgrund einer Erhöhung das System anzupassen.» Richtig ist: In den letzten Jahren hätten die Mieten eigentlich sinken müssen. Doch nicht alle Vermieterinnen haben das weitergegeben.