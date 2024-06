Das sagt der Beobachter: Die Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone brachte es jüngst in einem Interview mit dem «Blick» wieder auf den Punkt: Das bisherige Engagement der Schweiz reicht nicht, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Das EGMR-Urteil zugunsten der Klimaseniorinnen war wegweisend und lenkte international grosse Aufmerksamkeit auf die Schweiz. Entsprechend gut überlegen sollte sich nun der Nationalrat, wie er in der Frage entscheidet, ob keine zusätzlichen Massnahmen erforderlich sind. Wenn er das Begehren ablehnt, würde sich das EGMR-Urteil einfügen in eine Reihe von Entscheiden, die die Schweiz in der Vergangenheit verändert haben.