Der Bund muss sparen: Wo die Finanzministerin die fehlenden Milliarden herholen will

Darum gehts: Am Mittwoch besprach der Bundesrat an seiner Sitzung das Budget 2025. Er warnte, dass im kommenden Jahr ein Minus von mindestens 2,5 Milliarden Franken drohe. Etwa, weil die Armee mehr Geld bekommt und die AHV-Bezüge steigen. Darum will er Ausgaben senken oder verschieben – etwa bei der Kinderbetreuung, der ETH und bei geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern.