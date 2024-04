Botschaften sind die Aushängeschilder eines Landes – oft Prunkbauten an bester Adresse. Die ständige Vertretung von Pakistan in Genf liegt in einer ruhigen Seitenstrasse, ein paar Minuten zu Fuss vom Völkerbundpalast. Doch hinter ihrer sauberen Fassade sind angeblich philippinische Hausangestellte jahrzehntelang ausgebeutet, gemobbt und um Lohn geprellt worden. So erzählten es diese Woche zwei Philippinerinnen der Zeitung «20 Minuten».