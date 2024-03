«Was, wenn ich bis dahin nur darauf achte, wo mein Geld eigentlich hingeht? Ich habe recherchiert. Habe Selfies geschossen mit Fussgängerstreifen, Veloständern, öffentlichen Gebäuden und rasch gemerkt: Das ist peinlich. So funktioniert das Prinzip der Öffentlichkeit nicht. Und das ist gut so. Was ich gelernt habe: Der Tag, bis zu dem ein durchschnittlicher Haushalt in der Schweiz für die Steuern arbeitet, liegt je nach Kanton meilenweit auseinander. Wissen unsere Leserinnen und Leser, wann ihr persönlicher Tax Freedom Day ist?»