Ich fahre mit dem Velo von der Party nach Hause. Was geschieht, wenn ich betrunken angehalten werde?

Sie müssen mit einer Busse rechnen. Und wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, sicher weiterzufahren, kann die Polizei Ihr Velo auf der Stelle beschlagnahmen. Zudem kann Ihnen der Kanton ein Velofahrverbot von mindestens einem Monat aufbrummen. Sollten Sie wegen schwerer Alkoholsucht generell nicht mehr in der Lage sein, sicher zu fahren, kann man Ihnen das Velofahren ganz verbieten Fahrausweisentzug Kann das auch Velofahrern blühen? . Autofahrern droht in diesem Fall ein Ausweisentzug auf unbestimmte Zeit.