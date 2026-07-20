Gefahrenstufen und Massnahmen

Das Bafu legt zusammen mit Meteo Schweiz und kantonalen Fachstellen fest, welche der fünf Gefahrenstufen wo gilt. Bis und mit Gefahrenstufe 4 beziehen sich die Massnahmen immer auf Feuerstellen im Wald und in Waldnähe. Erst ab Stufe 5 sind auch Feuerstellen auf Spielplätzen oder im Extremfall der Grill auf dem eigenen Balkon betroffen. Auf seiner Website teilt das Bafu die Gefahrenstufe für jeden Kanton mit (siehe Karte).