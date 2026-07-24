Machen Sie einen Ausflug ins Kühle – 9 Tipps
Bei Temperaturen über 35 Grad bleibt man lieber drinnen, besonders ältere Menschen. Doch beim Beobachter finden Sie kühle Ausflugsziele – ohne steile Fusswege.
Anhaltende Hitze belastet das Herz-Kreislauf-System älterer Personen stark. Trotzdem zieht es viele nach draussen. Damit der Ausflug sicher bleibt, hat der Beobachter neun kühle Ziele zusammengestellt. Der Vorteil für Seniorinnen und Senioren: kurze Wege ab der ÖV-Haltestelle, barrierefreie Zugänge und viele Sitzbänke für Pausen.
Museen
Museen sind an heissen Tagen ideale Zufluchtsorte. Wegen der strengen Vorgaben für den Erhalt von Kunstwerken bleibt die Temperatur in den Räumen von Kunstmuseen konstant bei gut 20 Grad, auch während einer Hitzewelle.
- Kunstmuseum Basel: Für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren ist der Zutritt zu den Sammlungsräumen im Haupt- und im Neubau bis Ende August 2026 gratis.
- Zentrum Paul Klee: Mit der Buslinie 12 vom Bahnhofplatz Bern bis zur Endhaltestelle fahren und konstante 21 Grad geniessen. Kunst gibt es dort natürlich auch.
- Nationalmuseum, Zürich: Bei diesem Ausflugsziel fällt die Anreise noch kürzer aus – das Museum befindet sich direkt neben dem Zürcher Hauptbahnhof. Zwar hängen hier keine Bilder, aber die Exponate brauchen ebenfalls konstante Temperaturen, was für ein angenehmes Klima sorgt.
Kirchen
In Kirchen herrschen aufgrund sehr dicker Steinmauern und grosser Räume immer angenehme Temperaturen.
- Klosterkirche Einsiedeln: Der Eintritt ins Kloster Einsiedeln ist kostenlos, abgesehen von der Stiftsbibliothek. Ab dem Zürcher Hauptbahnhof erreicht man Einsiedeln bereits in 50 Minuten mit Umsteigen in Wädenswil.
- Berner Münster: Es muss nicht immer ein Sprung in die Aare sein, auch im Berner Münster ist es kühl. Wer das Tageslicht nicht missen will, kann auf der angrenzenden Münsterplattform eine Bank im Schatten aufsuchen.
- Fraumünster, Zürich: Dank der Nähe zum Paradeplatz ist das Fraumünster gut erreichbar – auch für überhitzte Banker, die spontan beichten wollen. Anders als beim Grossmünster oder bei der Predigerkirche entfällt der steile Anstieg.
Schluchten
In Schluchten sorgen Felswände und fliessendes Wasser für ein Mikroklima, das die Temperaturen oft unter 20 Grad hält.
- Aareschlucht, Meiringen: Über den barrierefreien Eingang «Aareschlucht Ost» ist der Weg auf breiten Holzstegen zu einem grossen Teil flach und rollatorgerecht ausgebaut. Knapp zwei Stunden dauert die Anreise vom Bahnhof Bern aus.
- Beatushöhlen, Thunersee: Hier herrschen konstante neun Grad! Den steilen Aufstieg vom See umgeht man am besten mit dem Linienbus, der direkt am Eingang hält. Jacke nicht vergessen.
- Taminaschlucht, Bad Ragaz: Vom Bahnhof Bad Ragaz fährt ein Postauto-Schluchtenbus direkt zum Alten Bad bei Pfäfers. Von dort führt ein flacher, asphaltierter Weg in die Taminaschlucht.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 26. Juni 2026 veröffentlicht und am 15. Juli 2026 aktualisiert.
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