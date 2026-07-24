Anhaltende Hitze belastet das Herz-Kreislauf-System älterer Personen stark. Trotzdem zieht es viele nach draussen. Damit der Ausflug sicher bleibt, hat der Beobachter neun kühle Ziele zusammengestellt. Der Vorteil für Seniorinnen und Senioren: kurze Wege ab der ÖV-Haltestelle, barrierefreie Zugänge und viele Sitzbänke für Pausen.