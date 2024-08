«Beratende» Lobbyorganisationen

Lärmgeplagte allerdings sitzen bei den Beratungen in Genf nicht mit am Tisch. Dafür die Industrie. Die Liste der Fahrzeugorganisationen, die an den GRBP-Sitzungen teilnehmen, ist ziemlich lang: Dabei sind etwa der internationale Lobbyverband der Autohersteller Oica (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), der Motorradhersteller Imma (International Motorcycle Manufacturers’ Association) sowie der Lobbyverband der Zulieferbranche Clepa (European Association of Automotive Suppliers).