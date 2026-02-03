Hinter dem Feldversuch stehen der Unternehmer Sven Erni und seine Firma Impact Acoustic. Das Luzerner Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, aus rezyklierten PET-Flaschen Akustikelemente wie Deckenverkleidungen und Raumtrenner für Grossraumbüros herzustellen. Erni, der sich ebenso als Unternehmer wie als Umweltaktivist versteht, wollte mit der Aktion zeigen, dass das aktuelle System seiner Meinung nach die Versprechen einer echten Kreislaufwirtschaft noch nicht einlösen kann.