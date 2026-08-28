

Das Band aus Licht und Hoffnung wird getragen von Getriebenen, die sich der Gefahr bewusst sind. Wer in Momenten wie diesen nicht begreift, wie klein der Mensch im Angesicht der Natur ist, hat vom Bergsteigen wohl nichts begriffen. Am Abend vorher hat Martin Lehner beim Bergführerapéro über die aktuelle Situation informiert. Er wies auf die Dringlichkeit hin, wie wichtig es ist, dass alle das Gehen am kurzen Seil beherrschen. Und dass fallende Steine das grösste Risiko sind. «Gebt aufeinander acht. Ich möchte euch alle wieder wohlbehalten in der Hütte sehen.» Gegen Mittag wird er auf der Terrasse sitzen und durchs Fernrohr blicken, den prächtigen Hörnligrat im Blick. Dann sind die ersten Rückkehrer bereits auf dem Heimweg und feiern ihren Gipfelerfolg bei einer feinen Rösti mit Speck und Spiegelei.