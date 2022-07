So schlimm wie am Montblanc ist es zwar noch nicht. Dort patrouillieren im Sommer sogar Polizisten, um besonders Waghalsige zu stoppen. Doch auch Michael Wicki, Hüttenwart in der Tripolihütte am Pilatus, hat schon einiges erlebt. Viele kämen hoch, weil sie auf Instagram ein tolles Bild gesehen hätten, erzählt er. «Manche sind völlig am Limit, oft haben sie zu wenig Getränke dabei und sind so spät unterwegs, dass sie beim Abstieg in die Dämmerung geraten.» Und Vreni Bühler-Blum hat in ihrem Berggasthaus Oberstockenalp auch schon Gäste in Flipflops bewirtet. Zur Beiz am Stockhorn im Berner Oberland gelangt man nur auf einem Bergwanderweg, Marschzeit: eine halbe Stunde.