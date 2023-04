«Der Gemeindeführungsstab hat am Montag beschlossen, die Pläne für eine allfällige Evakuierung wieder aufzunehmen und an die aktuellen Verhältnisse anzupassen», sagte der Mediensprecher der Gemeinde zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Gemeinde informiert die Bevölkerung am 13. April über die angepassten Pläne.