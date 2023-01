Plastik gelangt in Böden, ins Wasser, in Sedimente, in Schnee und sogar in den menschlichen Körper. Am Beispiel des Plastiksacks bedeutet das: Wird er nicht entsorgt, gelangt er beispielsweise in einen Fluss. Wahrscheinlich wird er, bevor er im Meer landen würde, von einem Rechen aufgehalten, herausgefischt und verbrannt. In der Zeit, in der er sich in der Umwelt befindet, wird er aber bereits von der Witterung, der Sonne und dem Wasser zersetzt und zerfällt in kleinere Teile, die vom Boden aufgenommen werden und ins Grundwasser gelangen. «Unsere Plastiksäcke selbst landen kaum als Ganzes im Meer, unser Mikroplastik aber schon», sagt McLellan.