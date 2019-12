Der Hotelier Christoph Wandfluh will freien Zugang zum See, Gäste und Arbeit für die Angestellten, die er zum Teil seit seiner Kindheit kennt. Der Geschäftsmann Christoph Wandfluh weiss, dass ein Bergsturz mit Opfern auf Jahre hinaus zu spüren wäre. Und der Bergler Wandfluh Christoph erinnert sich, wie schon «dr Grossätti Alpen Was die Namen der Berge erzählen » von Steinschlägen und Abbrüchen berichtet habe. So nimmt er hin, was er nicht ändern kann, und sagt: «Die Gemeinde und die Spezialisten vom Kanton wissen schon, was sie tun. Wir akzeptieren die Situation und wollen Sicherheit für unsere Gäste.»