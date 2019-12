Der Basler Agrochemie-Multi Syngenta Syngenta, Bally & Co. Diese 15 Schweizer Firmen sind in chinesischer Hand , der das Fungizid Pflanzenschutzmittel Gift im Garten muss nicht sein herstellt, will den Spiess umdrehen. Neue Studien zeigten, «dass die Abbauprodukte von Chlorothalonil nicht relevant und damit für Mensch und Umwelt ungefährlich sind», schreibt die Firma auf Anfrage. «Das heisst, dass die Zulassung von Chlorothalonil gemäss Auffassung der betroffenen Firmen aufgrund dieser wissenschaftlichen Belege hätte verlängert werden müssen. Diese Studien standen den europäischen Behörden noch nicht zur Verfügung.» Syngenta werde nun den Entscheid des Bundesamts für Landwirtschaft analysieren und dann über weitere Schritte entscheiden.