Der atlantische Blauflossen-Thunfisch, auch «Roter Thun» genannt, ist der König unter den Thunfischen. Er wird über vier Meter lang und 600 Kilogramm schwer, sein Fleisch gilt als Delikatesse. Er ist besonders in der Sushiküche beliebt. Entsprechend ist er bedroht. Ein Exemplar kann an Auktionen bis zu mehreren Millionen Franken einbringen. Ein Anreiz, der die illegale Fischerei ankurbelt und in der Folge zu Überfischung führt. Die Bestände des Blauflossen-Thunfischs sind stark geschrumpft.