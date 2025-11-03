Damit Simone Klauber weiterhin Geld verdienen kann, müssen die älteren Kinder den Mittagstisch in der Schule besuchen. Doch anders als in der Kita gibt es hier keine Vergünstigungen durch die Gemeinde. Klauber weiss, dass sie sich die 430 Franken pro Monat gar nicht leisten kann, und wendet sich frühzeitig an die Gemeinde.