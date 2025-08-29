Im Januar musste sein Sohn operiert werden. Der medizinisch notwendige Eingriff wurde zwar von der Krankenkasse übernommen, doch der verbleibende Selbstbehalt stellte Mike Berger vor eine grosse finanzielle Herausforderung. Weil er diesen Betrag sofort begleichen musste, geriet er in Zahlungsschwierigkeiten. Dadurch konnten andere Rechnungen nicht mehr rechtzeitig bezahlt werden, darunter die Stromrechnung und die monatliche Prämienrechnung seiner Krankenkasse Visana.