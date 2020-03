Selbständige erhalten 80 Prozent ihres durchschnittlichen Einkommens als Taggeld. Der Betrag ist jedoch auf maximal 196 Franken am Tag begrenzt, was 80 Prozent eines durchschnittlichen Lohns von 7'350 Franken entspricht. Die Anzahl Taggelder ist auf 30 Taggelder befristet, wenn sie wegen Kinderbetreuung oder Betriebsschliessung erfolgt, respektive 10 Taggelder, wenn sie wegen ärztlich angeordneter Quarantäne Coronavirus Quarantäne: Was heisst das? bezogen werden. Die AHV-Ausgleichskassen prüfen den Anspruch und zahlen Leistungen jeweils monatlich rückwirkend aus, heisst es in der Medienmitteilung des Bundes.