Warum benötigte die Axpo überhaupt einen Rettungsschirm? Die Unsicherheit über die Stromversorgung liess die Stromkosten erheblich steigen. Damit erhöhten sich die Liquiditätsanforderungen an die Marktteilnehmenden. Stromkonzerne müssen in der Lage sein, ununterbrochen Strom zu liefern. Dies stellte die Energieunternehmen vor grosse Schwierigkeiten. So auch die Axpo als grösste Energie- und Stromversorgerin der Schweiz. Sie reichte im vergangenen Herbst beim Bundesrat ein Gesuch um Liquiditätshilfe ein, um in einem Ausfall Strom woanders einkaufen zu können. Das Gesuch wurde vom Bundesrat mit einer 4-Milliarden-Euro-Hilfe bewilligt.

Wie konnte die Axpo trotz Rettungsschirm einen Gewinn von 3,2 Milliarden Franken verzeichnen? Wie Martin Stucki, Leiter externe Kommunikation der Axpo-Gruppe, sagt, setze sich der Gewinn insbesondere aus zwei Faktoren zusammen: «Erstens kommt das Geld, das wir für die Sicherheitsleistungen eingesetzt haben, langsam zurück.» Diese Sicherheitsleistungen sind liquide Mittel, die die Käufer für den Fall absichern, dass die Axpo nicht wie vereinbart Strom liefern kann. Dies, weil sie ihren produzierten Strom drei Jahre im Voraus verkauft, um ihre Einnahmen besser planen zu können. Weicht der aktuelle Strompreis davon ab, muss das Unternehmen die Preisdifferenz als Sicherheit hinterlegen, um den Strom im Notfall anderweitig einkaufen zu können. Dabei gilt: Je stärker die Marktschwankungen sind So profitiert die Schweizer Strombranche In 30 Minuten 3 Millionen Ertrag , desto höher sind die Sicherheitsleistungen. Fällt der aktuelle Strompreis, fliessen die Sicherheitsleistungen wieder zurück. Als weiteren Grund für den Gewinn nennt Stucki das internationale Kundengeschäft. Die Axpo produziere und verkaufe nicht nur Strom, sie vermittle zwischen europäischen Produzenten und Konsumenten.

Wer profitiert nun vom hohen Gewinn, und was passiert damit?

Grundsätzlich profitiert die Axpo selbst davon. Im Vordergrund stehe der Schuldenabbau, so Stucki. Rund eine Milliarde hätten sie schon abgebaut. Ein Teil werde für Steuern eingesetzt. Ansonsten würde der Gewinn investiert: «Wir möchten noch stärker in Energieanlagen investieren, die kapitalintensiv sind, zum Beispiel Solarstromanlagen.» Bis zum Jahr 2030 will die Axpo mehr als 1,2 Gigawatt durch Solaranlagen in den Alpen Geplante Wasserkraftprojekte Die «Alpen-Opec» wittert Millionen und im Schweizer Mittelland zubauen. Damit lasse sich der Jahresbedarf von mehr als 300'000 Schweizer Haushalten decken.