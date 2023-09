Sie fänden also eine Beschränkung der Personenfreizügigkeit sinnvoll?

Man muss nicht die Personenfreizügigkeit an sich in Frage stellen, aber sie muss um weitere Bestimmungen ergänzt werden. Wichtig ist, dass die Diskussion zu diesen Fragen in Gang gesetzt wird. Natürlich wollen wir weiterhin funktionierende wirtschaftliche Beziehungen zur EU. Aber man kann die Kündigung der Personenfreizügigkeit mal als Option und damit als Drohung in den Raum stellen, damit die Problematik der starken Zuwanderung in die Schweiz wahrgenommen wird.