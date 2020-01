Die Bauern stehen derzeit besonders wegen der Pestizide in der Kritik. Kann da die Digitalisierung helfen?

Adrion: Mit Sensoren und GPS-Geräten können Nährstoffflüsse oder der Einsatz von Pestiziden Abstimmungskampf um Pestizid-Initiativen Die Stunde der Schönschwätzer besser dokumentiert werden. Die Landwirte können so transparenter arbeiten und nachweisen, wie gut sie gewirtschaftet haben, ob sie Düngevorschriften oder Auflagen zum Abstand zu Gewässern einhalten und ihre Tiere gut überwachen. So haben die auch bessere Argumente gegenüber dem Konsumenten und dem Staat, der Subventionen auszahlt.